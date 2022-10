Eccellenza: vittoria e primato per l'Ellera dopo la trasferta in casa della C4

C4: Lori, Lanzi, Doko, Moracci, Benedetti, Zichella (Battistelli), Tempesta (Rossi), Mattia, Fattorini (Cavitolo), Francioni (Kwateng), Valori. Allenatore: Bicerna

ELLERA: Battistelli, Lavano, Marconi, Gaggiotti, Mottola, Pettinelli (Ricci), Fondi, Ubaldi, Baiocco (Piccioli), Colombi, Polidori (Luparini). Allenatore: Ciucarelli

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 12’ st Polidori, 13’ st Marconi

Vittoria e primo posto in classifica per l'Ellera, che espugna per 2-0 il campo della C4 e vola in testa al campionato con diciannove punti. Primo tempo avaro di occasioni gol dove l'unico sussulto è di Zichella ma la conclusione non impensierisce Battistelli. Durante la ripresa, nel giro di un minuto l'Ellera colpisce ben due volte. Dodicesimo minuto in campo: punizione di Lavano, traversa colpita da Marconi e Polidori da due passi sigla il vantaggio. Tempo un minuto, e stavolta il colpo di testa di Marconi finisce alle spalle di Lori per il raddoppio. Uno-due micidiale che taglia le gambe alla C4, con Ubaldi che sciupa l'occasione per il tris prima del fischio finale.