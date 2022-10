Eccellenza: vittoria e primato per l'Ellera, con la Nestor finisce 2-0

ELLERA: Battistelli, Mottola (Mattei), Gaggiotti, Marconi, Lavano, Baiocco (Piccioli), Ubaldi, Fondi, Pettinelli (Ricci), Polidori (Luparini), Colombi. Allenatore: Ciucarelli

NESTOR: Palanca, Farinelli, Polpetta, Ciurnelli, Gianangeli (Terrani), D. Sisani, D’Ambrosio, Fastellini, M. Sisani (Vestrelli), Faraghini, Regnicoli. Allenatore: Caporali

ARBITRO: Aloi di Gubbio

RETI: 10’ pt Colombi, 48’ st Luparini

Vittoria e primo posto in coabitazione con il San Sisto per l'Ellera. La squadra di mister Ciucarelli ha superato la Nestor con un gol per tempo, raggiungendo la vetta a quota sedici punti in campionato. Nel primo tempo, dopo dieci minuti è Colombi che di testa apre le marcature. Nella ripresa, Regnicoli ha la palla per il pari ma spedisce alto da posizione favorevole. Doppio legno, uno per parte, colpito da entrambe le formazioni prima Piccioli e Fastellini. Così in piena zona Cesarini, è Luparini a griffare il 2-0 finale su contropiede gestito da Lavano. Finisce 2-0 per l'Ellera.