Calcio, Eccellenza: all'Atletico BMG i tre punti dell'anticipo

C'era grande attesta per la partita tra Angelana e Atletico BMG, soprattutto in ottica piazzamento in zona playoff: alla fine la spuntano gli ospiti di misura, ribaltando il vantaggio dei padroni di casa.

Il successo dell'Atletico BMG arriva dopo un match equilibrato che vede l'Angelana passare in vantaggio al 25' con Confessore per poi essere raggiunta dal gol di Feltre per gli ospiti al 41' e sorpassata al 25' della ripresa dal definitivo 2 a 1 di Sciacca.

Questo successo regala all'Atletico il quarto posto in graduatoria, in attesa della C4 impegnata domani tra le mura amiche con il Pontevalleceppi, mentre l'Angelana recrimina per una gara in cui avrebbe meritato di più e per aver mancato l'occasione di agganciare la zona playoff.

Queste le gare di domani 2 aprile:

Branca - Foligno;

C4 - Pontevalleceppi;

Cannara - San Sisto;

Ellera - Castiglione del Lago;

Lama - Olympia Thyrus;

Nestor - Sansepolcro;

Ventinella - Narnese.

Riposa la Pontevecchio.