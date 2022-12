Eccellenza: Valori torna al Sansepolcro

Colpo di mercato per il Sansepolcro. La società bianconera ha ufficializzato il ritorno in squadra dell'attaccante Riccardo Valori, classe 1991, proveniente dalla C4. Il Sansepolcro si trova primo in classifica nel campionato di Eccellenza insieme all'Ellera a quota ventisei punti. Valori, quindi, torna a vestire il bianconero con i quali ha ottenuto tanti risultati fin dai tempi delle giovanili. Valori sarà a disposizione di mister Armillei già a partire dalla prossima sfida di domenica al Buitoni contro il Pontevalleceppi.

“Diamo il bentornato ad uno dei calciatori più talentuosi di questi ultimi anni – dichiara il presidente bianconero Giorgio Lacrimini – Siamo certi che Riccardo potrà dare un contributo fondamentale in questa seconda parte di stagione. A lui va il nostro in bocca al lupo per questa nuova esperienza con la squadra della sua città".