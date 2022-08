Rinforzo di categoria per la difesa del Branca. La società ha ufficializzato l'ingaggio del difensore classe 2003 Gianmarco Roscini. Il 19enne, ex settore giovanile di Perugia e Gubbio, nella passata stagione ha militato in Serie D con la Casertana.

Rinforzo importante, dunque, per il Branca, con i prossimi impegni di Coppa e campionato alle porte.