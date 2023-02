Eccellenza: un rigore di Braccini fa sorridere il Sansepolcro

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Priorelli, Beers, Burzigotti, Braccini, Locchi, Essoussi, Valori, Brizzi. (A disposizione: Mariangioli, Cascianini, Gennaioli, Carbonaro, Arcaleni, Brizzi J., Mariotti, Croce, Testerini). Allenatore: Armillei

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Monacchia, Bormioli, Rondoni, Costantini, Checcaglini, Vinciarelli, Cecchini, Castelletti, Retini, Silvestri. (A disposizione: Bagnetti, Cesaroni, Lucaroni, Lorenzini, Pierassa, Toscano, Cascianelli, Paradisi, Barboni). Allenatore: Caldarelli

Arbitro: Fora di Terni

Reti: 23' st (rig.) Braccini

Un rigore trasformato da Braccini e il Sansepolcro supera la Pontevecchio nell'anticipo di giornata del campionato di Eccellenza. Con la vittoria, i bianconeri di mister Armillei tornano momentaneamente in vetta da soli a quota 45 punti, aspettando le altre partite e il risultato dell'Ellera. Per la Pontevecchio, invece, sconfitta che lascia la squadra di Caldarelli all'ultimo posto in classifica. Il Sansepolcro inizia forte creando diverse occasioni che non trovano la via del gol. Stesso discorso per gli ospiti, che le due squadre che vanno negli spogliatoi sulla situazione di pareggio. L'episodio chiave arriva nella ripresa. Braccini, infatti, si procura e realizza il rigore che porta in vantaggio i padroni di casa. Il Sansepolcro, poi, prova a legittimare il vantaggio ma, al triplice fischio, basta il rigore che decreta l'1-0 finale.