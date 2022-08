Eccellenza: un gol per tempo della C4 sulla Vis Foligno in amichevole

C4: Cutolo, Zichella, Kica, Fornetti, Moracci, Matarazzi, Lanzi, Fattorini, Francioni, Fe. Giabbecucci, Cavitolo. All. Bicerna

secondo tempo: Rospetti, Benedetti, Doko, Ferreira, Battistelli, Fi. Giabbecucci

VIS FOLIGNO: Moroncini, Tizzoni, Barbini, Silveri, Galligari, Tordoni, Baglioni, Balducci, Cancelli, Natti, Gradassi. All. Rossi

secondo tempo: Posi, Korriku, Tazza, Soloni, Budlla, Fedeli, Pjetri

RETI: 18’ pt Francioni, 20’ st Cavitolo

La C4 supera per 2-0 in amichevole la Vis Foligno. Entrambi i mister hanno ricevuto risposte dai propri uomini nel test in avvicinamento al prossimo campionato. Con un gol per tempo i vincitori del girone B di Promozione nella passata stagione hanno superato gli avversari. Nella prima frazione di gioco, dopo quasi venti minuti Francioni sblocca il match. Nella ripresa, a chiudere le marcature con il raddoppio per i suoi ci ha pensato Cavitolo.