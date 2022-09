Eccellenza: un Foligno in gran forma supera 2-0 l'Atletico Bmg

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, Caruso, Abbate, Bocci, De Simoni, Peppoloni, Piermarini, Pucci (Filippetti), Bacchi (Massa), La Grutta (Gorgoni). Allenatore: Cotroneo

ATLETICO BMG: Cupi, Feltre (Venturi), Pipoli, De Santis, Mechetti, Fapperdue, Mattioli (Monesi), Mignone (Hysenaj), Gesuele, Obodo, Sciacca. Allenatore: Proietti

ARBITRO: Barbetti di Arezzo

RETI: 25′ pt Bacchi, 25′ st Peppoloni

Un Foligno convincente supera per 2-0 l'Atletico Bmg nell'anticipo di giornata. Con un gol per tempo la squadra di Cotroneo trova i tre punti che muovono la classifica. Dopo venti minuti di gioco, La Grutta trova l'assist giusto per Bacchi che di precisione batte Cupi. Vantaggio per i falchetti. Nella ripresa, i padroni di casa trovano l'allungo decisivo con Peppoloni, lesto a ribadire in rete una corta respinta del portiere avversario. Gli ospiti provano a riaprire il match ma il Foligno tiene fino alla fine, sprecando anche diverse palle gol costruite per il tris. Termine 2-0.