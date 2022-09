Eccellenza: un ex Gubbio al Branca

Ancora un movimento in entrata nel mercato del Branca. Il direttore generale Giordano Gagni ha definito l'arrivo del difensore Daniele Sorbelli. Il difensore, classe 2002, ha disputato l'avvio di stagione nel campionato di Eccellenza sardo con la maglia della Nuorese.

Ex Gubbio, per Sorbelli anche una presenza con la maglia rossoblù in Lega Pro nella sfida contro il Ravenna del marzo scorso. La società ha dato il benvenuto in squadra al nuovo arrivato sui propri canali social: "Benvenuto Daniele".