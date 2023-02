Eccellenza: tutti i risultati nella 23esima giornata

Al temine della 23esima giornata nel campionato di Eccellenza, Sansepolcro sempre primo in classifica dopo la vittoria nell'anticipo con la Pontevecchio. L'Ellera, che ha scontato il turno di riposo, segue sempre indietro di tre lunghezze. Goleada dell'Atletico Bmg ai danni del San Sisto, mentre la C4 supera di misura il Lama. Ecco risultati e marcatori.



Vivi Altotevere Sansepolcro-Pontevecchio 1-0: 23' st (rig.) Braccini

Atletico Bmg-San Sisto 5-1: 45' pt (rig.) Sciacca (A), 5' st Ceccomori (S), 10' st Passaquieti (A), 32' st e 45' st Lopez (A), 37' st Nicodemo (A)

Branca-Angelana 1-0: 15' st Benedetti

C4-Lama 1-0: 39' pt Mattia

Castiglione del Lago-Olympia Thyrus 1-1: 19' pt Paoletti (O), 45' pt Dida (C)

Foligno-Narnese 0-1: 22' st Annibaldi

Nestor-Cannara 4-1: 16' st (rig.) Raccichini (C), 21' st Fastellini (N), 22' st e 26' st Del Sante (N), 41' st D'Ambrosio (N)

Pontevalleceppi-Ventinella 1-0: 2' pt Urbanelli

Turno di riposo: Ellera



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Vivi Altotevere Sansepolcro 45

Ellera 42*

San Sisto 38

Branca 37

C4 35

Olympia Thyrus 33

Narnese 31

Pontevalleceppi 30

Angelana 28*

Lama 28

Atletico Bmg 28*

Castuglione del Lago 23*

Nestor 23

Ventinella 22

Foligno 18 (-4)*

Cannara 15*

Pontevecchio 14