Eccellenza: tutti i risultati del turno infrasettimanale

Orvietana ancora sola in vetta con il Castiglione del Lago che resta in scia. Torna alla vittoria dopo due giornate la Narnese

Tutti i risultati della quinta giornata in Eccellenza. Turno infrasettimanale di mercoledì che ha visto un allungo importante da parte delle due squadre in vetta. Orvietana e Castiglione del Lago, infatti, sono le uniche formazioni ad aver superato la doppia cifra nei punti conquistati dopo cinque giornate. Seguono Massa Martana e Narnese. Ecco i risultati:

Bastia-Branca 0-0

Assisi Subasio-Angelana 2-2: 31' pt Fausti (AS), 45' pt Biancalana (AS), 39' st Pauselli (AN), 46' st Ventanni (AN)

Ducato Spoleto-Ellera 0-0

Olympia Thyrus-San Sisto 1-2: 32' pt Russo rig. (S), 45' pt Santarelli (O), 38' st Barbarossa (S)

Orvietana-Lama 1-0: 36' pt Keita

Narnese-Castel del Piano 2-0: 29' st Raggi (N), 35' st Cissokho (N)

Nestor-Massa Martana 0-1: 26' pt Gesuele (M)

Castiglione del Lago-Gualdo Casacastalda 3-0: 20' pt Braccalenti, 8' st Lignani, 16' st (rig.) Braccalenti

Sansepolcro-Pontevalleceppi 0-0

CLASSIFICA:

Orvietana 15

Cast. Lago 13

Narnese 9

M. Martana 9

V.A. Sansepolcro 8

Ducato Sp. 8

Gualdo Cas. 8

Lama 7

Ellera 6

S. Sisto 6

Bastia 5

Branca 5

F. Assisi Subasio 5

Ol. Thyrus 4

Pontevalleceppi 4

Angelana 4

Castel del Piano 4

Nestor 3