Eccellenza: tris dell'Atletico Bmg al Foligno

Squadra in casa Atletico Bmg

ATLETICO BMG: Bracaj, Francescangeli, Monesi (31’ st Diallo), Feltre (Seghetta), Pipoli, Fapperdue, Mignone (Lopez), Paolillo, Sciacca, Di Nicola (Passaquieti), Nicodemo. Allenatore: Luzi

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Giannò, Abbate, Bocci, Caruso, Piermarini, Brunetti, Fondi (Bigarelli), Bacchi (Massa, Pucci), La Grutta. Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Fora di Terni

RETI: 13’ pt (rig.) Sciacca, 18’ pt Pipoli, 30’ st Di Nicola

Vittoria importante per muovere la classifica quella dell'Atletico Bmg sul Foligno. Un 3-0 casalingo che mette ancora più a rischio la posizione degli ospiti, sempre più in piena zona playout. Ad aprire le marcature ci ha pensato Sciacca, realizzando un calcio di rigore guadagnato dopo tredici minuti di gioco. Raddoppio immediato per l'Atletico Bmg, con Pipoli ad allungare ancora di più le distanze. Il tris lo segna Di Nicola nella ripresa.