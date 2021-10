Eccellenza, tris del Sansepolcro al Castel del Piano

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ranieri, Carbonaro, Burzigotti, Arcaleni, Beers, Brizzi, Croce, Falconi (Gorini, Giovagnini), Mercuri (Mariotti), Boriosi (Braccini D.), Braccini S. (Quadroni). (A disposizione: Patata, Lomarini, Del Siena, El Motharim). Allenatore: Mezzanotti



CASTEL DEL PIANO: Tamburini, Barluzzi (Nardi), Costantini, Menchetti (Hysenaj), Ndingue, Mancinelli, Camilletti, Mezzasoma (Sisani), Paradisi, Perri (Corboli), Gbale (Merkous). (A disposizione: Marsala, Moscatelli, Talarico, Corboli, Mancinelli C.) Allenatore: Cardinali



ARBITRO: Donati Guerrieri di Foligno (Assistenti: Fiorucci di Gubbio e Suriani di Perugia)



RETI: 12’ st, Brizzi, 25’ st Burzigotti, 45' st Brizzi

NOTE: Ammoniti: Beers, Ndingue, Quadroni, Mariotti

Tris del Sansepolcro sul Castel del Piano e rilancio in classifica per gli uomini di Mezzanotti, ora nel gruppone di mezzo insieme a Branca, Lama e Castiglione del Lago. Nel posticipo del turno infrasettimanale non c'è stata partita, con i padroni di casa letali nel segnare le tre marcature tutte nella ripresa. La prima frazione scivola via tra azioni costruite da entrambe le formazioni senza mai impensierire a dovere i portieri avversari. Nel secondo tempo, invece, il Sansepolcro affonda i colpi del ko. Brizzi da fuori area apre le marcature superando con un tiro Tamburini. Qualche minuto più tardi, è Burzigotti su cross di Croce ad anticipare i difensori del Castel del Piano e insaccare di testa il raddoppio. Infine, al novantesimo, doppietta personale per Brizzi con un rasoterra non irresistibile ma che sorprende Tamburini.