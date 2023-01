Eccellenza: tris del San Sisto che espugna Foligno

FOLIGNO: Gil, Dell’Orso, Masci, Bocci, Giannò, Seghetta, Bacchi, Piermarini, Brunetti, Fondi (Bigarelli), Pucci. Allenatore: Cotroneo

SAN SISTO: De Marco, Ceccomori (Fiorucci), Stella, Benda, Barbarossa, Bagnolo (Siena), Sirci, Salvucci, Fiorindi (Liccardi), Russo (Battellini), Verrili (Mancini). Allenatore: Valentini

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 20′ pt e 17' st (rig.) Russo, 41′ pt Bacchi, 43′ st Liccardi

Il San Sisto espunga Foligno per 3-1 e accorcia in classifica sul Sansepolcro, ora distante sei punti in vetta al campionato di Eccellenza. La partita si sblocca in favore ospite al ventesimo del primo tempo, quando Russo batte Gil. Poco prima dell'intervallo, sussulto del Foligno che trova il pareggio grazie a Bacchi. Nella ripresa, il San Sisto piazza l'allungo decisivo con un rigore, e doppietta, di Russo e il gol di Liccardi che a pochi minuti dal novantesimo fissa il risultato finale.