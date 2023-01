Eccellenza: Trequattrini gol e la Pontevecchio vince

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Monacchia (Toscano), Trequattrini, Lorenzini, Costantini, Checcaglini, Paradisi (Vinciarelli), Rondoni (Cecchini), Castelletti, Retini, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

NESTOR: Pallotta, Ferreira (Vestrelli), Lanzi, D. Sisani, Ceccarelli, Mechetti, Faraghini, D'Ambrosio (Bertolini), Fastellini, M. Sisani (Del Sante), Pieroni (El Madouni). Allenatore: Caporali

ARBITRO: Cipriano di Torino

RETI: 25' st Trequattrini

NOTE: Pallotta para un rigore a Castelletti

Prova a rialzarsi la Pontevecchio, che vince di misura lo scontro diretto salvezza contro la Nestor e si avvicina sempre più alla zona playout, ora distante solo due punti. Uomo partita Trequattrini, che ha sbloccato il match nella ripresa. Nel primo tempo, Retini spreca da buona posizione l'occasione del vantaggio. Nel secondo tempo, però, ecco la giocata vincente di Trequattrini che da azione di corner fa partire una conclusione imparabile per Pallotta. Al novantesimo, chance per chiudere definitivamente il match per i padroni di casa, ma Pallotta intuisce e blocca il rigore calciato da Castelletti. Finisce comunque 1-0 per la Pontevecchio.