Eccellenza: tonfo Foligno, esulta la Pontevecchio

FOLIGNO: Ceccarelli, De Simoni, Currieri (Dell’Orso), Bocci, Caruso, Peppoloni (Cicatiello), Abbate (Dieng), Piermarini, Massa (Bacchi), Giannò (Pucci), La Grutta. Allenatore: Cotroneo

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni (Lucaroni), Costantini, Bormioli, Silvestri, Lorenzini (Pierassa), Checchini, Pero Nullo (Paradisi), Vinciarelli (Beffa), Retini, Trequattrini (Cascianelli). Allenatore: Caldarelli

ARBITRO: Palombi di Terni

RETI: 24' pt (rig.) e 30' pt Vinciarelli (P), 27' pt La Grutta (F), 51' pt Bocci (F), 18' st Silvestri (P), 24' st Cecchini (P)

Prima sconfitta per il Foligno in campionato, che cade in casa, colpita per 4-2 dalla Pontevecchio. Giornata di grazia per gli ospiti, che salgono a quota cinque punti in classifica. Ben tre gol nella prima mezz'ora convulsa di gioco. Ceccarelli stende Vinciarelli in area, Palombi concede il primo penalty di giornata. Dal dischetto lo stesso Vinciarelli non sbaglia. Pochi minuti più tardi, La Grutta si smarca e griffa il pareggio. Ancora un gol, ancora Vinciarelli a portare avanti gli ospiti. Nei minuti di recupero prima dell'intervallo, Bocci servito da La Grutta fissa il pareggio. Nella ripresa, però, la Pontevecchio pressa e riesce a trovare l'allungo decisivo grazie ai gol di Silvestri e Cecchini.