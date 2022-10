Eccellenza: super ripresa di Ventanni, tra Pontevalleceppi e Angelana è 2-2

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Bellucci (Covarelli), Puletti, Bernardini, Mattia, Ricci, Monacelli (Giuliacci), Procacci, Mancini (Urbanelli), Dragoni (Casciari), Buonavolontà (Dolcini). Allenatore: Polverini

ANGELANA: Buini, Capati (Paladino), Bezzi (Bolletta), Capezzuto, Subbicini (Marani), Melillo, Giannini, Ravanelli, Almeida Ribeiro (Boldrini), Ventanni, Pelosi (Sforna). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Rossi di Perugia

RETI: 14’pt Dragoni, 37’pt Mancini, 7’ e 21’st Ventanni

L'Angelana si aggrappa a Ventanni e pareggia per 2-2 in casa del Pontevalleceppi. Una doppietta dell'attaccante permette agli uomini di mister Pierotti di recuperare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Il Pontevalleceppi, infatti, prima con Dragoni (azione combinata con Marconi) e poi con Marconi (colpo di testa da corner) va al riposo avanti di due reti. Ventanni non ci sta, e nella ripresa sfodera una prestazione d'autore. Dopo sette minuti, l'attaccante ospite dal limite fa partire un tiro che finisce in fondo alla rete. Poi, chiede e si libera grazie a uno scambio con un compagno firmando il definitivo 2-2. Occasione persa per il Pontevalleceppi di agguantare in classifica il San Sisto, mentre per l'Angelana un punto guadagnato su un campo difficile.