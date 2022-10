Eccellenza: super Passquieti e l'Atletico Bmg supera per 3-1 la Pontevecchio

ATLETICO BMG: Bocci, Francescangeli (Aloisi), Monesi (Mattioli), Feltre (Salemi), Pipoli, Fapperdue, Hysenaj (Mechetti), Passaquieti (Seghetta), Gesuele, Obodo, Sciacca. Allenatore: Proietti

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni, Trequattrini (Paradisi), Battistelli (Cascianelli), Costantini, Bormioli (Battaglini), Monacchia, Cecchini (Lorenzini), Retini (Pero Nullo), Barboni, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

ARBITRO: Apuzzo di Terni

RETI: 9' pt Sciacca, 33' pt e 43' pt Passaquieti, 43' st (rig.) Pero Nullo

Sale nelle zone alte di classifica l'Atletico Bmg dopo la vittoria nell'anticipo per 3-1 sulla Pontevecchio. Protagonista di giornata Passaquieti, autore di una doppietta e di un assist nelle tre marcature dei padroni di casa. Proprio Passaquieti serve Sciacci dopo nove minuti per il vantaggio iniziale. Poi, prima dell'intervallo, ecco la doppietta che spezza la partita, con un gol in solitaria e un tap in dopo il palo colpito da Gesuele. Nella ripresa, con il vantaggio ben saldo nelle mani, l'Atletico trascina la partita fino alla fine, dopo solo negli ultimi minuti gli ospiti trovano il gol della bandiera su calcio di rigore trasformato da Pero Nullo (espulso Seghetta).