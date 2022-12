Eccellenza: sulla panchina del Lama arriva Tomassoli

Lama, arriva il nuovo mister. Dopo le dimissioni presentate da Guido Vicarelli e accettate dalla società, il Lama ha presentato oggi Simone Tomassoli, nuovo mister che guiderà la squadra alla ripresa dopo la pausa natalizia.

"Nella giornata odierna - si legge nella nota - la società Lama presenta il nuovo tecnico Simone Tomassoli. Tomassoli che, in passato, ha allenato a Pontevalleceppi, Gualdo e nelle giovanili del Perugia, è stato anche secondo di Walter Novellino negli anni di Avellino e Catania. Tomassoli prenderà la gestione tecnica dei bianconeri con decorso immediato, guidando già il prossimo allenamento. Esordirà, invece, in campionato alla ripresa dopo la pausa natalizia, domenica 8 gennaio 2023. Accogliamo con grande stima e fiducia mister Tomassoli, rivolgendo un grande in bocca al lupo e un caloroso benvenuto nella famiglia bianconera".