Eccellenza: stop Sansepolcro, colpito in casa dall'Olympia Thyrus

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Arcaleni, Nuti, Gorini, Braccini, Priorelli, Essoussi, Valori, Mariotti. A disp.: Mariangioli, Burzigotti, Gennaioli, Beers, Brizzi, Carbonaro, Croce, Locchi, Quadroni

All: Armillei Antonio

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Dita, Bordoni, Mencarino, Federici, Poggi, Corassi, Paoletti, Agostini, Fabri

A disposizione: Federici, De Vito, Giubilei, Cruciani, Sugoni, Angeli, Mengoni All: Sugoni Marco

ARBITRO: Fanelli di Perugia

RETI: 2′ pt Agostini (O), 27′ pt Federici (O), 31′ pt Arcaleni (S), 39′ st Angeli (O), 46′ st Quadroni (S)

NOTE: Espulso Nuti

Cade in casa il Sansepolcro, colpita per 3-2 dall'Olympia Thyrus e raggiunto in vetta della classifica dall'Ellera. Gli ospiti, invece, con un'autentica impresa entrano per la prima volta in zona playoff. La sfida inizia subito con il primo squillo dopo due minuti di Agostini, che sblocca il match. Prima della mezz'ora, poi, la Thyrus piazza il raddoppio grazie a Federici, con Arcaleni a riaprire la contesa dopo qualche minuto. Nella ripresa, equilibrio in campo rotto da Angeli nel finale di partita. Ancora emozioni in zona Cesarini con Quadroni ad accorciare ma per il Sansepolcro non basta. Finisce 3-2 per la Thyrus.