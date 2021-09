Eccellenza, dopo due giornate quattro squadre al comando

Tre favorite ai nastri di partenza e una sorpresa. Così si presenta la vetta della classifica di Eccellenza dopo due giornate. A punteggio pieno troviamo quattro formazioni: Narnese, Sansepolcro, Orvietana e Castiglione del Lago. Ma se le prime tre erano state messe davanti a tutti nei pronostici di inizio anno, è il Castiglione del Lago la vera sorpresa del torneo. I ragazzi di Guido Vicarelli hanno vinto entrambe le partite, segnando quattro gol e subendone soltanto uno.

Non solo, il Castiglione del Lago ha inflitto ben tre gol nel match di apertura all'Angelana, trascinato poi domenica dall'attacante Ettore Braccalenti nella trasferta di Pontevalleceppi, dove a fronte delle numerose assenze (Bianconi, Silvestri, Gabrielli) l'undici di Vicarelli è riuscito comunque a tornare a casa con i tre punti in tasca.

Diversi i cammini delle altre primatiste. La Narnese ha dimostato tutta la propria solidità vincendo di misura con il Pontevalleceppi e in trasferta sul campo della vivace neopromossa Branca. Il Sansepolcro è stato un atuentico rullo compressore, liquidando in casa la Nestor e a domicilio la Ducato Spoleto nel big match andato in scena domenica, ma soprattutto sbarrando fino adesso lo specchio della porta agli attacchi avversari. Infine, l'Orvietana in rimonta ha chiuso con tre gol la gara di apertura contro la Nestor, vincendo poi di misura con l'Assisi-Subasio.

Infine, in questo inizio di campionato è arrivato anche il primo storico punto guadagnato dall'Olympia Thyrus in Eccellenza. La società del presidente Sandro Corsi, nell'anticipo fiinito in pareggio sul campo dell'Ellera, è riuscito così a muovere la propria classifica.