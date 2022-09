Eccellenza, si parte: il quadro della prima giornata

Prende il via oggi il campionato di Eccellenza, nell'insolito formato delle 17 squadre a comporre la categoria. Otto le partite in programma, con il solo Foligno a scontare il turno di riposo. Un torneo di transizione, prima del ritorno al format con 16 squadre. Le matricole C4, e Pontevecchio Ventinella scenderanno in campo rispettivamente con San Sisto, Angelana ed Ellera, mentre la nuova formazione dell'Atletico Bmg andrà in trasferta sul prato del Ponte Valleceppi. Il Cannara, retrocesso dalla Serie D, ospita il Lama. Ecco tutte le partite in programma.

Angelana - Ventinella, Arbitro: Temperoni di Terni

Branca - Narnese, Arbitro: Arbitro: Pannacci di Perugia

Cannara - Lama, Arbitro: Principe di Tivoli

C4 - San Sisto, Arbitro: Apuzzo di Terni

Ellera - Pontevecchio, Arbitro: Di Palma di Cassino)

Nestor - Olympia Thyrus, Arbitro: Kandli di Foligno

Ponte Valleceppi - Atletico Bmg, Arbitro: Anelli di Terni

Vivi Altotevere Sansepolcro - Castiglione del Lago, Arbitro: Nykolyn di Gubbio

Turno di riposo: Foligno