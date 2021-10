Eccellenza: sfida al vertice nel turno infrasettimanale

Torna subito in campo l'Eccellenza nel turno infrasettimanale di domani. E quello che si prospetta nel girone non è di certo un turno transitorio. A fare da padrone al programma c'è sicuramente la sfida al vertice tra l'Orvietana e la Narnese, sfida che deciderà le sorti di questo primo spezzone di campionato. Nelle altre sfide, i due fanalini di coda Nestor e Angelana si affrontano per provare a risollevare le sorti di una stagione fin qui complicata. Il Gualdo Casacastalda fa visita all'Olympia Thyrus mentre il Branca sarà di scena ad Ellera. Ecco tutte le partite:

Bastia - San Sisto

Ducato Spoleto - Lama

Ellera - Branca

Fortitudo Assisi Subasio - Castiglione del Lago

Massa Martana - Pontevalleceppi

Nestor - Angelana

Olympia Thyrus - Gualdo Casacastalda

Orvietana - Narnese

Vivi Altotevere Sansepolcro - Castel del Piano