Eccellenza: il programma della settima giornata

Eccellenza in capo domenica nella settima giornata di campionato in programma. L'Orvietana, capolista solitaria a punteggio pieno dopo sei gare, ospita sul prato amico il Castel del Piano, formazione che nell'ultimo turno ha bloccato il Castiglione del Lago, seconda forza in classifica ora a cinque punti dall'Orvietana. Proprio il Castiglione del Lago viaggerà direzione Terni per affrontare al "Laureti" l'Olympia Thyrus, nel tentativo di non perdere troppo terreno dalla testa della classifica. Nelle altre gare, occhio al match tra Massa Martana ed Ellera. I padroni di casa, terzi insieme alla Narnese, stanno provando a cucire lo strappo con i primi mentre l'Ellera, accreditata ai nastri di partenza come una delle favorite, proverà a lasciare le zone basse della classifica. Ecco, dunque, il programma della settima giornata di Eccellenza.

Bastia - Angelana

Ducato Spoleto - Pontevalleceppi

Fortitudo Assisi Subasio - San Sisto

Massa Martana - Ellera

Narnese - Gualdo Casacastalda

Nestor - Branca

Olympia Thyrus - Caastiglione del Lago

Orvietana - Castel del Piano

Vivi Altotevere Sansepolcro - Lama