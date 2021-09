Eccellenza: il programma della sesta giornata

Orvietana e Castiglione del Lago in casa dell'Angelana e del Castel del Piano. La Narnese viaggia a San Sisto mentre il Massa Martana ospita la Ducato Spoleto. Ecco il programma della sesta giornata in Eccellenza

L'Orvietana in casa dell'Angelana mentre il Castiglione del Lago fa visita al Castel del Piano. Questo il calendario nella sesta giornata delle prime due della classe nel campionato di Eccellenza. La capolista e l'inseguitrice cercano punti per continuare la propria mini fuga sulle altre. A seguire, la Narnese di scena San Sisto mentre il Massa Martana ospita la Ducato Spoleto sul prato amico. Ecco tutte le partite in programma domani:

6° GIORNATA:

Angelana-Orvietana

Branca-Vivi Altotevere Sansepolcro

Castel del Piano-Castiglione del Lago

Ellera-Bastia

Gualdo Casacastalda-Nestor

Lama Olympia Thyrus

Massa Martana-Ducato Spoleto

Pontevalleceppi-Fortitudo Assisi Subasio

San Sisto-Narnese