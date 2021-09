Eccellenza, seconda giornata: fari puntati su Ducato Spoleto - Sansepolcro

Domani torna in campo la categoria con l'anticipo tra Ellera e Olympia Thyrus. Tanti gli incontri in programma tra cui il big match di Spoleto. La Nestor ha ufficializzato Federico Giabbecucci

Riprende domani con l’anticipo tra Ellera e Olympia Thyrus (presentazione nell’articolo in fondo) il campionato di Eccellenza. Un antipasto di sabato che mette di fronte due delle squadre più interessanti della categoria, chiamate a riscattarsi dopo il primo passo falso.

Nel menù della seconda giornata, però, ci sono tante partite degne di nota, tutto amplificato dal fatto che domenica scorsa nessuna gara è terminata in pareggio. Quindi, a oggi, la classifica si trova spaccata in maniera netta tra chi ha guadagnato tre punti e chi nessuno.

A Spoleto, la Ducato ospita il Sansepolcro nel big match di giornata. Si affrontano, infatti, due squadre che nella prima giornata hanno vinto facendo intravedere di poter meritare i posti alti della classifica. A Marsciano, la Nestor ospita l’Assisi Subasio dopo aver ufficializzato in settimana l’acquisto di Federico Giabbecucci. Classe 2000, il centrocampista è stato un punto fisso nella cavalcata del Foligno dalla Promozione alla Serie D. Per Giabbeccucci, dunque, due promozioni e una coppa di Eccellenza con oltre 35 presenze in Serie D.

Scrollando le partite, poi, interessante lo scontro tra la neopromossa Branca, vincitrice sul campo dell’Olympia, e la Narnese, che ha ben figurato contro una formazione quotata come il Pontevalleceppi. Proprio il Pontevalleceppi riceverà il Castiglione del Lago mentre l’Orvietana si muoverà in direzione Massa Martana.

Chiudono il programma Angelana- Castel del Piano, Gualdo Casacastalda-Bastia e Lama-San Sisto.

Così in campo nella seconda giornata:

Angelana – Castel del Piano

Branca – Narnese

Ducato Spoleto – Sansepolcro

Ellera – Olympia Thyrus

Gualdo Casacastalda – Bastia

Lama – San Sisto

Massa Martana – Orvietana

Nestor – Assisi Subasio

Pontevalleceppi – Castiglione del Lago