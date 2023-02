Eccellenza: Saverio Pedalino all'Angelana

Operazione di mercato in entrata per l'Angelana. La società giallorossa ha comunicato l’acquisizione dell’attaccante Saverio Pedalino, classe 1986, già alla corte di Luca Pierotti da alcuni giorni è disponibile per la gara di domenica prossima contro la Nestor. "Pedalino arriva a Santa Maria - fa sapere la società - dopo una lunga operazione portata avanti dal direttore generale Loris Gervasi e dal diesse Giancarlo Mancinelli".

In carriera Pedalino ha vestito le maglie di numerosi club di C e D: scuola Avellino, ha realizzato 6 reti nel campionato di C2 2009/10 con la maglia del Bellaria, oltre poi a giocare in D tra gli altri con Bitonto, Luco Canistro, Amiternina, Monopoli, Fermana, Monticelli, Tuttocuoio, Real Giulianova e Nereto (e altre ancora). Nella stagione corrente ha militato fino a dicembre nel Licata (Serie D, girone I). Per lui si tratta della prima esperienza assoluta in un campionato regionale.