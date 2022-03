Eccellenza: Arcaleni sbaglia dal dischetto, tra Sansepolcro e San Sisto è 0-0

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Burzigotti, Beers, Carbonaro, Del Siena, Croce, Brizzi, Arcaleni, S. Braccini, Mercuri (Mariotti), Passeri (Boriosi). Allenatore: Mezzanotti

SAN SISTO: De Marco, Barbarossa, Siena, Fiorucci, Stella, Milletti, Ceccomori (Del Prete), Cerboni, Salvucci, Russo, Paradisi. Allenatore: Valentini

ARBITRO: Cipolloni di Foligno

NOTE: al 3' st De Marco para un rigore ad Arcaleni

De Marco para un rigore ad Arcaleni e il Sansepolcro fa 0-0 contro il San Sisto. Un punto che muove comunque la classifica delle due squadre, con il rigore come unica vera occasione capitata all'interno di una gara senza troppe emozioni. Nella prima frazione ci prova di più il Sansepolcro ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa, dopo tre minuti un cross di Croce viene deviato di mano in area. Cipolloni assegna il rigore. Dal dischetto va Arcaleni che calcia centrale e De Marco respinge. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma nessuna delle due squadre trova il gol.