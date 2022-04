Eccellenza: botta e risposta in tre minuti tra Quadroni e Agostini

SANSEPOLCRO: Patata, Burzigotti, Arcaleni, Carbonaro (Lomarini), Pedrelli, Croce, Brizzi, Giovagnini (Bartolo), Braccini S. (Braccini D.), Quadroni (Mariotti), Boriosi (Mercuri). (A disposizione: Ranieri, Lomarini, Bartolo, Ligi, Lacrimini, Mariotti, Braccini D., Mercuri, Testerini). Allenatore: Mezzanotti

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Pagliari, Pigazzini, Giubilei, Federici, Dita, Grassi, Agostini, Sugoni, Tramontano. (A disposizione: Romanini, Danielli, Rosauri, Menghini, Cubaj, Santarelli). Allenatore: Sugoni

ARBITRO: Aloi di Gubbio

RETI: 16' st Quadroni, 19' st Agostini

Due gol nell'arco di tre minuti ed è 1-1 tra Sansepolcro e Olympia Thyrus. Un punto, quello guadagnato dagli ospiti, utile per uscire dalla zona playout, mentre i padroni di casa si portano a due punti dalla Nestor. Nella prima frazione di gioco, diverse le occasioni create ma le due squadre vanno all'intervallo senza aver trovato la via del gol. Reti che invece arrivano nella ripresa. In soli tre minuti prima Quadroni insacca il vantaggio, poi Agostini pareggia per la Thyrus dopo un tiro respinto di Tramontano da Patata. La partita, quindi, arriva al fischio finale sul risultato di 1-1.