Eccellenza, cade il Sansepolcro in casa contro la Narnese

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ranieri, Carbonaro, Del Siena, Croce, Falconi (Bartolo), Arcaleni, Braccini, Giovagnini (Boriosi), Mercuri, Brizzi, Quadroni. (A disposizione: Patata, Ligi, El Motharim, Mariotti, Braccini, Pedrelli, Gorini). Allenatore: Fabbri

NARNESE: Cunzi, Pinsaglia, Grifoni N., Filipponi, Ponti, Annibaldi, Leonardi (Quondam), Petrini, Zhar, Rocchi (Colangelo), Cissokho. (A disposizione: Squadroni, Paolini, Grifoni P., Proietti, Latini, Mora, Raggi) Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Vincenzo Oristano di Perugia

RETI: 6’pt Grifoni N., 13’pt Brizzi, 9’st Rocchi

NOTE: Ammoniti Giovagnini, Leonardi, Pinsaglia, Filipponi, Boriosi, Carbonaro e Petrini. Espulsi al 27’st Del Siena (S) e Cissokho (N) per reciproche scorrettezze

La Narnese espugna Sansepolcro e continua l'inseguimento all'Orvietana. Passo falso, invece, dei padroni di casa, che riescono a recuperare il primo vantaggio grazie al gol di Brizzi ma si vedono superare ancora dai rossoblù nella ripresa con una rete di Rocchi. Peccato perché il Sansepolcro non avrebbe meritato di perdere in una partita comunque accesa e vibrante, che ha visto nel secondo tempo il direttore di gara Oristano sventolare il cartellino rosso in direzione di Del Siena e Cissokho al termine di un diverbio sopra le righe. La Narnese inizia subito con il piglio giusto il match. Dopo sei minuti, Grifoni da fuori area riesce a superare Raineri. Il Sansepolcro non ci sta e rientra subito in partita: velo di Mercuri, cross di Braccini e conclusione vincente di Brizzi. Croce potrebbe addirittura portare in vantaggio i suoi, ma Cunzi si esalta e mette in calcio d'angolo. DAl corner, Brizzi fa sponda per Carbonaro che da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Le squadre si avviano negli spogliatoi. Nella ripresa, il Sansepolcro si costruisce un'altra ghiotta occasione gol, stavolta sprecata da Braccini dopo una respinta effettuata da Cunzi su tiro di Quadroni. A gol mancato, ecco arrivare il gol subito. Rocchi, a differenza di Braccini, sfrutta una corta respinta di Raineri su tiro di Filipponi per impattare il nuovo vantaggio. Si accendono gli animi in campo, con Cissokho e Del Siena allontanati anzitempo da Oristano. Tanti falli e partita che si avvia verso la conclusione. Triplice fischio e Sansepolcro che può recriminare per non aver sfruttato a dovere le occasioni create. I tre punti vanno alla Narnese.