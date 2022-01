Eccellenza: tris del Sansepolcro al Massa Martana

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ranieri, Beers, Burzigotti, Pedrelli (Carbonaro), Lomarini, Croce (Mercuri), Arcaleni, BrizzI, Boriosi (Passeri), Braccini S. (Braccini D.), Quadroni (Bartolo). (A disposizione: Patata, Del Siena, Falconi, Mariotti, Passeri). Allenatore: Mezzanotti

MASSA MARTANA: Finestra, Bertoldi (Mechetti), Monesi, Venturi (Ferracci), Alabastri, Mechetti (Corri), Francescangeli (Barnutiu), De Santis, Manni, Mignone, Ferrante. (A disposizione: Pernini, Antonelli, Sciri, Santini, Angeli). Allenatore: Da Roit

ARBITRO: Aloi di Gubbio (Assistenti: Cannoni di Città di Castello e Fiorucci di Gubbio+

RETI: 20' pt Brizzi, 3' st Croce, 10' st Beers

NOTE: Ammonizioni: Bertoldi, Mignone. Espulso al 27' st Alabastri. Recupero: 3′ pt, 4′ st

Bella vittoria in casa del Sansepolcro sul Massa Martana. Un 3-0 frutto di un'ottima prestazione da parte dei ragazzi di mister Mezzanotti, che hanno chiuso anche in superiorità numerica per l'espulsione di Alabastri nella ripresa. Dopo venti minuti nel primo tempo, Brizzi sul secondo palo da azione di corner trova il colpo di testa vincente per il primo vantaggio. Nella ripresa, pronti via e i padroni di casa allungano. Croce dal limite dell'area prende la mira e piazza la sfera ssotto l'incrocio. Il tris lo cala Beers qualche minuto più tardi su assist di Brizzi. A quindici minuti dalla fine, Massa Martana in dieci uomini per l'espulsione di Alabastri. Triplice fischio e 3-0 per i bianconeri.