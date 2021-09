Eccellenza, Sansepolcro-Ellera: poche emozioni e nessun gol nel pareggio serale

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ranieri, Carbonaro, Pedrelli, Croce, Burzigotti (Lomarini), Beers, Braccini Simone, Arcaleni, Boriosi, Brizzi, Braccini Davide (D’Urso). (A disposizione: Patata, Bartolo, Del Siena, Ligi, El Mohtarim, Giovagnini, Mariotti). Allenatore: Mezzanotti

ELLERA: Battistelli, Bazzucchi, Tiny (Baiocco), Rondoni (Ardone), Zanchi, Ricci, Ubaldi, Lanzi, Polidori (Passeri), Colombi, Bura. (A disposizione: Cuppoloni, Lavano, Catana, Tomassini, Banjaku, Piazzai). Allenatore: Luzi

ARBITRO: Pietro Aloi di Gubbio (Assistenit: Elia Costantini e Francesco Foglietta di Foligno)

Note: Ammoniti: Ubaldi (E), Croce (S), Colombi (E), Ricci (E)

Il Sansepolcro viene bloccato in casa dall’Ellera in un pareggio serale senza gol e senza troppe emozioni. Per la seconda volta, dopo quello registrato settimana scorsa con l’Olympia Thyrus, la squadra di mister Luzi guadagna un altro punto al termine di un match equilibrato dove le difese hanno primeggiato sugli attacchi. Per il Sansepolcro, sette punti ora in classifica e secondo posto dietro l’Orvietana capolista insieme a Lama, Castiglione del Lago e Gualdo Casacastalda.

La prima frazione scivola via a ritmi bassi, con Bura a impensierire Ranieri bravo a bloccare in due tempi la conclusione dell’attaccante. Tra un fallo e l’altro, le due squadre si dirigono negli spogliatoi all’intervallo. Nella ripresa, Brizzi impensierisce Battistelli, ma l’estremo difensore dell’Ellera respinge il tiro rasoterra. Si va così fino al termine del match, con l’ultimo sussulto di Colombi su punizione ma Raineri mette in angolo. Pareggio senza reti e un punto a testa per le due formazioni che, comunque sia, muovono la rispettiva classifica.