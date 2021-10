Eccellenza, pareggio equilibrato e nessuna rete tra San Sisto e Ducato Spoleto

SAN SISTO: De Marco, Scarabattoli, Fiorucci (Barbarossa); Benda, Stella, Cerboni; Ceccomori (Piccioli, Saioni), Hysenaj, Russo, Salvucci, Marcaccioli (Milletti). (A disposizione: Ottolenghi, Taccucci, Bagianti, Marconi, Liccardi). Allenatore: Valentini

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Sbardellati, Cuna (Stefano Stella), Cacciotti, Brevi, Pazzogna (Skana), Mosconi, Radici, Pitzettu (G. Ammenti), Di Nicola, Vukaj (Sabatini). (A disposizione: Desideri, F. Ammenti, Panico, Scatolini, Magnini). Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Riccardo Tropiano di Bari (Assistenti: Leonardo Brizioli e Jacopo Vagnetti di Perugia)

NOTE: Ammoniti: Cerboni e Hysenaj

Si annullano in campo San Sisto e Ducato Spoleto. Alla fine ne viene fuori un pareggio senza reti che consegna a entrambe le formazioni un punto per muovere la classifica. Le difese hanno avuto la meglio su entrambi gli attacchi, in un match comunque equilibrato dove il pareggio è sembrato il risultato più giusto alla fine dei minuti regolamentari. Prima frazione avara di emozioni, con solo tiro di Russo alto da buona posizione entra nella cronaca del match. Nella ripresa, il San Sisto ha provato ad accelerare il ritmo, giungendo dalle parti di Lillacci con Marcaccioli ma l'estremo difensore ha respinto la conclusione in uscita. Su calcio d'angolo Piccioli ha una buona opportunità, ma la mira non è quella dei giorni migliori. L'occasione giunge anche per gli ospiti con Di Nicola, neutralizzato da una parata di De Marco. L'arbitro Tropiano fischia così la fine.