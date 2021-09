Eccellenza, San Sisto-Castel del Piano: nessun gol e due espulsi nel derby

Altro anticipo finito in parità, stavolta senza gol. Nel recupero, espulsi Camilletti e Hysenaj

SAN SISTO: De Marco, Bagianti (Scarabattoli), Stella, Benda, Barbarossa, Cerbini (Milletti, Marconi), Piccioli (Cerboni), Salvucci, Del Prete, Menichini (D. Hysenaj), Russo. (A disposizione: Ottolenghi, Taccucci, Velez, Tempesta) Allenatore: Giacchetti

CASTEL DEL PIANO: Guerra, Moscatelli (Ndingue), Menchetti, Talarico, Nardi, Sisani (Mancinelli), Mezzasoma (M. Hysenaj), Camilletti, Merkous (Corboli), Bufi (Perri), Paradisi. (A disposizione: Marsala, Costantini, Marri, Pelliccia). Allenatore: Cardinali



ARBITRO: Saverio Anelli di Terni (Assistenti: Simone Servili di Terni e Mohamed Ben Boubaker di Foligno)



NOTE: Al 48' st espulsi per reciproche scorrettezze Camilletti (CP) e D.Hysenaj (SS). Ammoniti: Bufi, Ndingue, Marconi

Ancora un derby tra San Sisto e Castel del Piano, ancora una partita finita in un pareggio senza reti. Dopo la gara di Coppa, le due formazioni si sono incontrate di nuovo nell'anticipo del sabato di campionato. Una gara avara di emozioni, con animi accesi nel finale quando il direttore di gara Anelli ha allontanato dal campo Camilletti e Hysenaj, mostrando il cartellino rosso a entrambi per rispettive scorrettezze. Di azioni da gol non se ne sono viste, e la partita si è conclusa tra qualche tiro velleitario da una parte e qualche parata facile dall'altra.