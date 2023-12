Calcio, Eccellenza: i risultati della quattordicesima giornata

Per la Fulgens Foligno arriva la prima vera fuga della stagione in vetta alla classifica: il successo per 2 a 0 contro il Terni Fc secondo in classifica, infatti, porta la capolista ad un vantaggio di ben sette punti sulla diretta inseguitrice. L'Angelana terza in classifica non approfitta del ko del Terni Fc e pareggia 1 a 1 il match casalingo contro il Castiglione del Lago, mentre l'Ellera perde in casa della Narnese. Cade anche l'Atletico Bmg davanti al proprio pubblico contro il Tavernelle, mentre vince il Pierantonio sul campo dello Spoleto. Buon successo del Branca nel match interno contro il Lama. Non va oltre il pareggio interno il Città di Castello contro il Pontevalleceppi, stesso risultato anche per la Nestor nello scontro diretto contro l'Olympia Thyrus.

Queste le gare della quattordicesima giornata:

Angelana – Castiglione del Lago 1 – 1

Atletico Bmg – Tavernelle 2 – 3

Branca – Lama 2 – 0

Città di Castello – Pontevalleceppi 1 – 1

ACF Foligno – Terni Fc 2 – 0

Narnese – Ellera 1 – 0

Nestor – Olympia Thyrus 1 – 1

Spoleto – Pierantonio 0 – 1