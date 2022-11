Eccellenza: risultati del turno infrasettimanale

Terminata oggi pomeriggio la due giorni del turno infrasettimanale nel campionato di Eccellenza. Affermazioni, ieri, per San Sisto (che resta secondo in classifica) e per l'Olympia Thyrus, con la pesante vittoria esterna nel derby contro la Narnese. Oggi, invece, poker dell'Ellera al Pontevalleceppi e primato consolidato nel girone, mentre il Sansepolcro viene fermato sul pari dall'Angelana.

Pontevecchio-San Sisto 0-1: 22' st Cerboni

Narnese-Olympia Thyrus 0-2: 8' st e 49' st Agostini

Angelana-Vivi Altotevere Sansepolcro 2-2: 12' pt Sforna (A), 10' st (rig.) Essoussi (S), 36' st Croce (S), 39' st Boldrini (A)

Branca-C4 1-1: 9' pt (rig.) Valori (C4), 18' st De Iuliis (B)

Cannara-Foligno 0-2: 26' pt L. Bocci, 11' st Piermarini

Ellera-Pontevalleceppi 4-2: 14' pt (rig.) Urbanelli (P), 6' st e 12' st Colombi (E), 29' st Ricci (P), 40' st Peluso (E), 46' st Polidori (E)

Lama-Castiglione del Lago 1-1: 30' pt D'Urso (C), 25' st Orlandi (L)

Ventinella-Atletico Bmg 0-0

Turno di riposo: Nestor



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Ellera 22*

San Sisto 19*

Vivi Altotevere Sansepolcro 19

Narnese 15

Foligno 15*

Pontevalleceppi 14

Atletico Bmg 14*

Lama 14

C4 12

Angelana 11*

Branca 11*

Cannara 10*

Olympia Thyrus 10*

Nestor 9*

Ventinella 7

Pontevecchio 6

Castiglione del Lago 6*