Calcio, Eccellenza: i risultati degli anticipi

Sono due gli anticipi della trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza, in campo quest'oggi alle 15.15: il Foligno ottiene la vittoria di misura nel derby con la C4 con il risultato di 1 a 0, mentre la Pontevecchio si rimette in corsa con un importantissimo successo esterno sul campo del Lama per 2 a 1.

Punti importanti sia per il Foligno, che ora allunga a + 6 sulla zona retrocessione diretta, in attesa del match del Cannara, che per la Pontevecchio che, invece, mette pressione allo stesso Cannara e al Ventinella avvicinandosi notevolmente ad entrambe; per C4 e Lama, invece, sabato amaro in ottica playoff, notizia che farà gola soprattutto al Branca, ma anche al trittico Narnese-Olympia Thyrus-Angelana a quota 40 punti, meno 3 proprio dal Lama che, però, ha due gare in più rispetto alle altre contendenti.

Queste le altre partite in programma domani alle 15:

Angelana – Olympia Thyrus

Branca – Atletico BMG

Cannara – Narnese

Ellera – San Sisto

Nestor – Castiglione del Lago

Pontevalleceppi – Vivialtotevere Sansepolcro

Riposa il Ventinella