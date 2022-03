Eccellenza: reti bianche tra Castel del Piano e Ducato Spoleto

Squadra in casa

Squadra in casa Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO: Tamburini, Merkous (Sisani), Proietti (Patalocco), Mancinelli, Talarico, Menchetti, Gazzè, Mezzasoma (Barluzzi), Perri (Corboli), Camilletti, Bonaventura (Mancinelli). Allenatore: Cardinali

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Colalelli, Pazzogna, Francesco Ammenti, Sbardellati, Brevi, Radici (Toppo), Emili, Luparini, Di Nicola, Lakhdar (Vukaj). Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Tassano di Chiavari

La paura di perdere ha prevalso, e allora tra Castel del Piano e Ducato Spoleto finisce 0-0. Le due squadre ci hanno provato, portando alla fine a casa un punto a testa che muove la classifica e tiene aperte le speranze della rincorsa alla salvezza tranquilla. Partita equilibrata, che non ha trovato il guizzo vincente per nessuna delle due contendenti, brave comunque a far rimanere inviolata la propria porta fino al triplice fischio finale.