Eccellenza: quattro gol del Foligno alla Julia Spello in amichevole

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, Bocci, Currieri, Caruso, Piermarini, Bacchi, Abbate, Gorgoni, La Grutta, Sias. Allenatore: Cotroneo

secondo tempo: Isaki, Masci, Cicatiello, Chiucchiù, Massa, Paffarini, De Simone, Pucci, Menghini

JULIA SPELLO: Rotoloni, Boldrini, Mancinelli, Damiani, Bucciarelli, Fagotti, Bartocci, Casciola, Casini, Mazzoli, Pirra

secondo tempo: Lucaj, Sallaku, Fuoco, Della Vedova, Angelucci, Gambacorta, Venturi, Falcinelli. Allenatore: Azzarelli

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 38′ pt (rig.) Caruso , 25′ st Dell’Orso, 27′ st La Grutta, 45′ st Chiucchiù

Buon ultimo test estivo per il Foligno nell'amichevole vinta per 4-0 contro la Julia Spello, formazione che il prossimo anno farà parte del campionato di Prima Categoria. Nella prima frazione buono l’avvio della Julia che non riesce a convertire in gol un paio di buone occasioni. Poi il Foligno esce alla distanza e sblocca il match su calcio di rigore. Dagli undici metri Caruso spiazza il portiere e non sbaglia.

Nella ripresa, l’arbitro concede un altro penalty, stavolta alla Julia, per fallo di mano. Dal dischetto va Casini che spara alto. Dall’errore i falchetti dilagano con le reti di Dell’Orso, La Grutta e Chiucchiù che calano il poker per i locali. Finisce 4-0.