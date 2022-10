Eccellenza: quarta vittoria consecutiva del Sansepolcro, è 2-1 al Cannara

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Beers, Pedrelli (Del Siena), Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini S. (Quadroni), Priorelli (Arcaleni), Essoussi, Brizzi (Gennaioli), Mariotti. Allenatore: Armillei

CANNARA: Bazzucchi, Dedja, Belloni (Piccioni), Camilletti G. (Angelucci), Di Mambro, Ravanelli, Bocci, De Sanctis, Fausti (Camilletti E.), Raccichini, Vitaloni (Della Vedova). Allenatore: Caporali

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 42' pt Priorelli, 7' st (rig.) Essoussi, 12' st Raccichini

Quarta vittoria consecutiva per il Sansepolcro, che supera 2-1 il Cannara e vola al secondo posto in classifica, distante un punto dall'Ellera capolista. Sul finire di primo tempo, angolo di Braccini, sponda di Burzigotti e Priorelli insacca per il vantaggio. Nella ripresa, Ravanelli atterra in area Essoussi, per Mammoli è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Essoussi che raddoppia. Il Cannara, però, riapre la contesa grazie a una rete di Raccichini su punizione. Minuti finali concitati, palo del Cannara in pieno recupero, fischio finale con il Sansepolcro a esultare.