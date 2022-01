Eccellenza: quanti movimenti di mercato per il Gualdo Casacastalda

Un mercato più che attivo per il Gualdo Casastalda. La squadra allenata da mister X ha attuato una vera e propria rivoluzione nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Tra giocatori in entrata e in uscita, sono state ben quattordici le operazioni portate a compimento dal direttore sportivo Matteo Manini, con una nota di ringraziamento espressa dalla società sui propri canali social.

A salutare il Gualdo Casastalda sono stati il difensore Alessandro Bormioli, andato alla Nestor, il centrocampista Lorenzo Lorenzini finito all'Angelana e l'attaccante Alessandro Rossi approdato all'Urbino. Tanti i volti nuovi in casa Gualdo, ben undici. Si tratta del portiere Mattia Antonini giunto dalla Virtus Foligno, dei difensori Gabriele Paoletti dall’Ancona Matelica, di Jacopo Bensi rientrato da un prestito, Giuseppe Pagliuca della Fortitudo Assisi Subasio e Faustino Bollesina in uscita dal San Severo. Nuovi interpreti anche a centrocampo con Filippo Pelliccia dal Castiglione del Lago e Gianmarco Scarpini. La rivoluzione non poteva che comprendere anche il reparto offensivo, con l'arrivo di ben quattro attaccanti. Sono Francesco Vercillo dall’Angelana, Matteo Garufi dalla Fortitudo Assisi Subasio, Kevin Papa dal Cannara e Tommaso Romani dal Casa del Diavolo.

Il Gualdo Casastalda prova così a risollevare le sorti di un girone di andata chiuso a quota venti punti nelle zone calde di classifica, tutto per tentare di centrare una salvezza tranquilla nelle restanti partite di campionato.