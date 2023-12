Calcio, Eccellenza: il programma della quattordicesima giornata

Altra sfida al vertice in questa nuova domenica di Eccellenza: si sfidano al Blasone di Foligno la capolista Fulgens e il sorprendente Terni Fc secondo in classifica, con i padroni di casa che cercano un allungo che potrebbe risultare decisivo in vista del girone di ritorno. L'Angelana, terza in graduatoria, è spettatrice interessata ed è pronta ad ospitare una delle squadre più in forma del campionato, il Castiglione del Lago quinto in classifica.

Impegni casalinghi per Atletico Bmg, fresco campione della Coppa Italia di Eccellenza, contro il Tavernelle, Branca contro il Lama, Città di Castello contro il Pontevalleceppi, Nestor contro l'Olympia Thyrus e Spoleto contro il Pierantonio, mentre l'Ellera gioca in trasferta sul campo della Narnese.

Queste le gare della quattordicesima giornata, in campo domenica alle 14.30:

Angelana – Castiglione del Lago

Atletico Bmg – Tavernelle

Branca – Lama

Città di Castello – Pontevalleceppi

ACF Foligno – Terni Fc

Narnese – Ellera

Nestor – Olympia Thyrus

Spoleto – Pierantonio