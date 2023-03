Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Il ventinovesimo turno del campionato di Eccellenza vede l’Ellera giocare in trasferta contro il Foligno, mentre l’altra capolista Sansepolcro affrontare il big match tra le mura amiche contro il Branca.

In coda le ultime della classe sono impegnate tutte in trasferta: il Cannara è di scena sul difficile campo dell’Atletico BMG, con la Pontevecchio ospite della Narnese e il Ventinella, che vede l’esordio di Mister Giordano Baccarelli in panchina, dell’Olympia Thyrus.

Questo il programma completo della ventinovesima giornata che si gioca il 26 marzo alle ore 15:

Atletico BMG – Cannara;

Castiglione d.L. – Angelana;

Foligno – Ellera;

Narnese – Pontevecchio;

Olympia Thyrus – Ventinella;

Pontevalleceppi – Nestor;

San Sisto – Lama;

Sansepolcro – Branca;

Riposa la C4.