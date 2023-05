Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Il trentaquattresimo e ultimo turno del campionato di Eccellenza propone sfide importanti i chiave promozione in Serie D: la capolista Ellera affronta in casa la Narnese, mentre il Sansepolcro secondo in classifica ospita il Foligno; due gare per cuori forti, con i corcianesi apparentemente favoriti per la vittoria finale e con un punto di vantaggio sui toscani.

In zona playout, invece, la partita principale è quella del Castiglione del Lago sul campo del Pontevalleceppi: in caso di successo, i lacustri avrebbero la certezza della salvezza diretta in caso di contemporanea sconfitta della C4, altrimenti dovrebbero sperare in una serie di risultati che coinvolgono la C4 stessa, la Narnese, l’Olympia Thyrus e l’Angelana.

Situazione diversa in coda: lo scontro diretto tra Cannara e Ventinella, probabilmente, sarà decisivo perché le due squadre sono distanti tre punti in favore degli ospiti, con la Pontevecchio spettatrice interessata che, però, ha a disposizione solo la vittoria in casa dell’Angelana per sperare nei playout (con la contemporanea sconfitta del Ventinella).

Questo il programma completo della trentaquattresima giornata che si gioca domenica 7 maggio alle 15.30:

Angelana – Pontevecchio

Branca – Olympia Thyrus

C4 – Atletico BMG

Cannara – Ventinella

Ellera – Narnese

Nestor – San Sisto

Pontevalleceppi – Castiglione del Lago

Vivialtotevere Sansepolcro – Foligno

Riposa Lama