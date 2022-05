Eccellenza: primo round per Ellera e Colorno

Squadra in casa

Squadra in casa Ellera

Dopo lo straordinario primo turno interno nei playoff, di nuovo in campo l'Ellera nel cammino che porta alla promozione in Serie D. Superati i due ostacoli Narnese nella semifinale e Lama in finale, la squadra di mister Ciucarelli riprende la sua posta season nella gara di andata della semifinale playoff nella fase nazionale contro il Colorno.

Al "Fioroni" l'Ellera farà valere la propria forza contro una formazione, il Colorno, che fa del 4-3-3 il modulo con cui si presenterà in campo. Fischio d'inizio alle ore 16.30, a dirigere l'incontro ci sarà Maione della sezione di Ercolano. Gara di ritorno domenica 5 giugno. La vincente della semifinale nei due incontri sfiderà in finale una fra Terranuova Traiana e Atletico Ascoli.