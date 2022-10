Eccellenza: primo punto in campionato per il Castiglione del Lago

Squadra in casa

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Colalelli (Galeotti), Colarieti, Lignani, Fiorucci, Mennini (Iattarelli), Patrignani (Di Patrizi), Michelotti, D’Urso, Braccalenti (Bura), Rondoni (Scatolini). Allenatore: Morini

SAN SISTO: De Marco, Cardoni, Milletti (Mancini), Benda, Stella, Cerbini R. 6 (Salvucci), Bagnolo (Barbarossa), Cerbini G., Battelini (Santini), Verrilli, Fiorindi (Tempesta). Allenatore: Valentini

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 3' e 26' st Verrilli (S), 20' st Patrignani (C), 38' st autogol Mancini (C

Una ripresa piena di gol, così tra Castiglione del Lago e San Sisto finisce 2-2. Primo punto in campionato per i padroni di casa, che muovono così la propria classifica. Succede tutto nel secondo tempo. Il San Sisto va avanti di due gol grazie alla doppietta di Verrilli. Il Castiglione del Lago non demorde accorciando le distanze con Patrignani e trovando il pareggio nel finale grazie a un autogol di Mancini.