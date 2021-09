Eccellenza: i parziali nei primi tempi della seconda giornata

Dopo il pareggio a reti bianche nell'anticipo tra Ellera e Olympia Thyrus, la seconda giornata in Eccellenza è iniziata oggi alle 16. Dopo i primi quarantacinque minuti arrivano i parziali delle gare in programma. Doppio vantaggio del Sansepolcro nel big match di giornata a Spoleto. Un rigore trasformato da Talarico ha portato in vantaggio il Castel del Piano in casa dell'Angelana, mentre Greco e Flavioni dell'Orvietana hanno griffato il primo tempo contro il Massa Martana. A segno Terrani della Nestor contro l'Assisi Subasio, cosi come un autogol di Giuliacci ha permesso al Castiglione del Lago di mettere il muso avanti nella trasferta con il Pontevalleceppi. Botta e risposta tra Lama e San Sisto con i gol di Russo e il pareggio di Valori dal dischetto

Ecco i risultati alla fine del primo tempo:

Angelana – Castel del Piano 0-1 Marcatori: 31’ pt (rig.) Talarico (C)

Branca – Narnese 0-0

Ducato Spoleto – ViviAltoTevere Sansepolcro 0-2 Marcatori: 41’ pt Brizzi (V), 46' pt Braccini (V)

Ellera – Olympia Thyrus 0-0 (anticipo giocato ieri)

Gualdo Casacastalda – Bastia 0-0

Lama – San Sisto 1-1 Marcatori: 13’ pt Russo (S), 27’ pt (rig.) Valori (L)

Massa Martana – Orvietana 0-2 Marcatori: 33’ pt Greco (O), 49' pt Flavioni (O)

Nestor – Fortitudo Assisi Subasio 1-0 Marcatori: 15’ pt Terrani (N)

Pontevalleceppi – Castiglione del Lago 0-1 Marcatori: 30’ pt (aut.) Giuliacci (C)