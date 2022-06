Eccellenza: primi colpi per la Nestor

Primi colpi di mercato in casa Nestor. La società di Marsciano ha blindato la difesa con due acquisti per rinforzare il pacchetto arretrato della squadra. Alla corte di mister Riccardo Caporali, grazie all'opera del direttore sportivo Lorenzo Ceccarelli e del direttore generale Alvaro Ragnoni, sono giunti il difensore classe '93 Luca Minelli, ex Pontevalleceppi, e il portiere Nicola Palanca, classe '86 ex Castiglione del Lago, che affiancherà il riconfermato Davide Baldoni.