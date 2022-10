Eccellenza: prima vittoria in campionato per il Castiglione del Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Colalelli (Bura), Fiorucci, Vignati, Colarieti, Michelotti, Mennini (Gelotti), Osawke, Lignani (Tepshi), Patrignani, D’Urso. Allenatore: Riberti

VENTINELLA: Zucconi, Cardinali (Marchesini), Pilleri, Scappini, Timbri (Morucci), Pici, Montacci, Pinazza (Sheji), Nucci (Bietta), Catani, Menichini (Sacco). Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Noce di Genova

RETI: 40’st Bura

NOTE: Espulsi Scappini e Osawke

Ecco giungere nell'anticipo della nona giornata la prima vittoria in campionato per il Castiglione del Lago. Nello scontro diretto delle zone calde di classifica, un gol di Bura a pochi minuti dal termine ha deciso la sfida con il Ventinella. Nel primo tempo, i lagunari protestano per un contatto in area tra Cardinali e Patrignani non sanzionato dall'arbitro, proteste che si presentano di nuovo su un tocco di mano di Catani. Anche qui Noce lascia giocare. Nella ripresa, gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Scappini. Il Castiglione, così, inizia a pressare e a cinque minuti dal novantesimo trova il guizzo vincente con Bura, che di testa firma la prima vittoria in campionato per i suoi.