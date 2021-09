Eccellenza, Pontevalleceppi-Castiglione del Lago: ospiti di misura grazie a Braccalenti

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Stoppini, Minelli, Ricci, Mattia, Dyrma (31’ st Monni), Giuliacci, Procacci, Battistelli, Urbanelli, Dragoni (31’ st Buonavolontà). (A disposizione: Orsini, Bellucci, Covarelli, Puletti, Polidoro, De Gioia, Dolcini). Allenatore: Lisarelli

CASTIGLIONE DEL LAGO: Rossi, Patrignani, Oproiescu, Meoni, Di Mambro, Silvestri, Baldoni, Lignani, Galeotti (24’ st Magionami), Miccio (24’ st Sacco), Braccalenti. (A disposizione: Raclau, Fratini, Severini, Pelliccia, Meattelli, Ceccarelli). Allenatore: Vicarelli

ARBITRO: Trotta di Foligno (Assistenti: Fiorucci e Manci di Gubbio).

RETI: 34’ pt Braccalenti

NOTE: Ammoniti: Ricci, Urbanelli, Procacci, Silvestri, Proiescu

Prima vittoria in campionato per il Castiglione del Lago, che va a vincere in trasferta sul campo del Pontevalleceppi grazie a un gol siglato nel primo tempo da Braccalenti. Una gara ricca di intensità ed emozioni quella andata in scena al Borgioni, dove i padroni di casa si vedono annullare una rete firmata da Giuliacci per posizione di fuorigioco rilevata dal guardalinee. Davanti ai propri tifosi, tornati finalmente sulle gradinate, il Pontevalleceppi dopo la sconfitta di Narni non è riuscita a muovere la classifica, fermata anche nella seconda giornata dall'avversario di turno. Il match si sblocca qualche minuto dopo la prima mezz'ora di gioco: su un cross di Miccio, Braccalenti vince un contrasto con Giuliacci e deposita in rete il vantaggio ospite. Nella ripresa Biscarini nega a più riprese il raddoppio del Castiglione del Lago prima dell'occasione più ghiotta per il Pontevalleceppi, quando una conclusione di Procacci si stampa sulla traversa. Dopo quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara Trotta, la partita va in archivio. Appuntamento rinviato, dunque, per la conquista dei primi punti da parte del Pontevalleceppi. Il Catiglione del Lago, d'altro canto, può esultare per la seconda vittoria consecutiva.